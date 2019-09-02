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Компания Илона Маска раскрыла адреса будущих человеческих колоний на Марсе

Если всё пойдёт по плану, то первая экспедиция полетит туда в 2024 году
В базе данных Mars Reconnaissance Orbiter HiRise нашли карты поверхности Марса с обозначенными на них вероятными точками для посадки экспедиции SpaceX. В рамках этой экспедиции компания намеревается начать колонизацию Красной планеты.

Сообщается, что компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX запросила у NASA фотографии поверхности Марса, чтобы выбрать лучшее место для посадки корабля Starship. Одними из основных требований команды были равнинная местность и отсутствие камней. В итоге, была выбрана равнина Аркадия, расположенная в северо-восточной части западного полушария планеты. На ней отметили пять точек для возможной посадки.

Starship — это название большого космического корабля высотой в почти 55 метров, который доставит людей на Марс. Пилотируемая экспедиция на планету пока запланирована на 2024 год.

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