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Компания Илона Маска успешно вывела на орбиту космический корабль

Он доставит полезный груз на МКС
Сегодня ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX успешно вывела на орбиту корабль Cargo Dragon. Он доставит груз для экипажа на Международную космическую станцию (МКС).

Стыковка со станцией произойдёт утром в понедельник. Старт ракеты с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 09:48 по московскому времени. Корабль Cargo Dragon успешно вышел на орбиту. Falcon 9 после запуска совершила управляемую посадку на плавучей платформе.

Напомним, у SpaceX недавно произошла авария во время испытаний другого корабля Crew Dragon. На днях руководство компании призналось, что космический аппарат был полностью уничтожен. Он должен был доставить астронавтов на МКС 25 июля, но теперь дата запуска отложена на неопределённое время.

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