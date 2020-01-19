Наука и технологии
Сегодня 19:50
Компания Илона Маска взорвала собственную ракету
Но это всё во имя безопасности
Сегодня компания SpaceX провела испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9. Для того, чтобы протестировать систему безопасности, специалисты взорвали ракету.
Запуск состоялся в 18:30 по московскому времени на космодроме на мысе Канаверал. Испытание длилось десять минут. Настоящих космонавтов в кабине Crew Dragon, конечно, не было. Вместо них посадили два манекена с датчиками.
Через полторы минуты после старта от Falcon 9 отделился корабль Crew Dragon. Восемь резервных двигателей отвели его на безопасное расстояние от «аварийной» ракеты. Затем на аппарате раскрылись четыре парашюта, и он приводнился в Атлантическом океане примерно в 35 километрах от побережья. Falcon 9 во время испытания разрушилась, но SpaceX не планировала её сохранять.
Напомним, Crew Dragon должен в будущем поставлять астронавтов к Международной космической станции (МКС).