Компания Илона Маска займётся системой для высадки людей на Луне

Речь идёт о программе Artemis. Победителями тендера на разработку системы для высадки человека на Луну стали SpaceX, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics.

В частности Blue Origin будет создавать трёхступенчатую систему посадки экипажа на поверхность спутника Земли. Илон Маск предложил использовать для высадки людей полностью интегрированный космический корабль Starship.

Как заявили в NASA, заключение этих контрактов сделало Америку ближе к последнему шагу, который необходим для высадки астронавтов на Луне в 2024 году.

Напомним, программа Artemis ставит одной из своих целей отправку на Луну «первой женщины и следующего мужчины».