Наука и технологии
Сегодня 14:45
Компания Илона Маска займётся системой для высадки людей на Луне
И ещё две частные компании
Компания Илона Маска SpaceX займётся системой для высадки людей на Луне. NASA выбрало её и ещё две частные компании в рамках тендера.
Речь идёт о программе Artemis. Победителями тендера на разработку системы для высадки человека на Луну стали SpaceX, Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics.
В частности Blue Origin будет создавать трёхступенчатую систему посадки экипажа на поверхность спутника Земли. Илон Маск предложил использовать для высадки людей полностью интегрированный космический корабль Starship.
Как заявили в NASA, заключение этих контрактов сделало Америку ближе к последнему шагу, который необходим для высадки астронавтов на Луне в 2024 году.
Напомним, программа Artemis ставит одной из своих целей отправку на Луну «первой женщины и следующего мужчины».