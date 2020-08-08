Наука и технологии
Сегодня 14:44
Компания Илона Маска заключила пятилетний контракт с военными США
Будет запускать для военных спутники
Космическая компания Илона Маска SpaceX заключила пятилетний контракт с военными США. В течение этого времени она будет производить запуски космических аппаратов в военных целях.
Сумма контракта, который охватывает период с 2022 по 2027 финансовые годы, составила $316 млн. Второй стороной стал, собственно, Пентагон.
SpaceX не единственная компания, заключившая контракт со штаб-квартирой Министерства обороны США. Также договор на сумму $337 млн был установлен с консорциумом United Launch Alliance (ULA). Он тоже будет производить запуски с 2022 по 2027 годы.
Сообщается, что количество пусков и их параметры для обеих космических компаний будут обсуждаться на ежегодной основе.
Ранее СМИ писали, что SpaceX протестирует спутниковый интернет Starlink для потенциального использования Военно-воздушными силами (ВВС) США.