Компания Илона Маска заключила пятилетний контракт с военными США

Сумма контракта, который охватывает период с 2022 по 2027 финансовые годы, составила $316 млн. Второй стороной стал, собственно, Пентагон.

SpaceX не единственная компания, заключившая контракт со штаб-квартирой Министерства обороны США. Также договор на сумму $337 млн был установлен с консорциумом United Launch Alliance (ULA). Он тоже будет производить запуски с 2022 по 2027 годы.

Сообщается, что количество пусков и их параметры для обеих космических компаний будут обсуждаться на ежегодной основе.

Ранее СМИ писали, что SpaceX протестирует спутниковый интернет Starlink для потенциального использования Военно-воздушными силами (ВВС) США.