Компания Илона Маска запустила партию спутников для собственного интернета

Это была двенадцатая по счёту группировка аппаратов Starlink. Спутники выведут на орбиту высотой 550 километров.

Ракета Falcon 9, первая ступень которой использовалась повторно, стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 15:46 по московскому времени. Через восемь минут 48 секунд после старта первая ступень ракеты спустилась на платформу в Атлантическом океане.

По замыслу компании, Starlink обеспечит жителей даже самых отдалённых уголков Земли доступом в интернет. Скорость доступа в сеть составит около 1 Гбит/сек. SpaceX хочет разместить на орбите всего 11 тысяч спутников.