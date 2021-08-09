Компания Илона Маска запустила спутник для показа рекламы в космосе

Новый спутник CubeSat будет иметь большой экран с одной стороны. На нём люди смогут разместить свои логотипы и рекламу. Авторы стартапа считают, что такие гиганты, как Coca-Cola и Pepsi будут бороться друг с другом за возможность разместить рекламу на спутнике.

Процесс покупки рекламного места на CubeSat немного сложен. Любой, кто захочет в нём участвовать, должен будет предложить наиболее высокую ставку. Затем выберут того участника, который окажется самым щедрым. В целом, это всё похоже на аукцион.

Авторы проекта надеются, что люди не будут тратить деньги на что-то неуместное или оскорбительное. Рекламодателю также нужно будет купить токены, чтобы определить параметры своей рекламы. Токен Gamma определяет яркость дисплея, Beta — координату по оси X, Rhoe — по оси Y. Токен Xi будет определять время, в которое будет показываться реклама. Всё это можно будет купит за криптовалюту.