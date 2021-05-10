Компания Илона Маска запустит спутник, оплаченный шуточной криптовалютой

Об этом Илон Маск, как обычно, написал в Twitter. По его словам, спутник будет называться Doge-1. Маск утверждает, что, по контракту, миссия была оплачена в Doge.

Этот спутник принадлежит канадской компании Geometric Energy Corporation (GEC), пишет РБК. Там подтвердили, что запуск будет полностью профинансирован в Dogecoin. Старт ракеты со спутником намечен на первый квартал 2022 года. В GEC отметили, что эта сделка укрепила Doge в статусе расчётной денежной единицы.

Напомним, Dogecoin создали в 2013 году ради шутки. На момент публикации новости эта криптовалюта стоит примерно $0,5.