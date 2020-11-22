Речь идёт о знаменитом алго­рит­ме обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка GPT-3. Он способен генерировать человеческую речь. Учёные решили усовершенствовать систему, поместив её в ролевую приключенческую игру Light. Исследователи хотят, чтобы алгоритм смог научиться преследовать свои цели, как это делают люди.

Алгоритм «играет» за дракона. Ему необходимо выполнять различные миссии, например, добывать золото, и при этом общаться с другими алгоритмами и людьми.

Учёные уже получили предварительные результаты работы. Они рассказали, что иногда алгоритм действовал слишком прямолинейно, а иногда даже использовал угрозы наподобие: «Дай мне это ведёрко золота, или я скормлю тебя своей кошке!».