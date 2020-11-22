Наука и технологии
Сегодня 19:30
Компьютер научат убеждать в чём-то людей при помощи ролевой игры
Пока у него получается плохо
Учёные из Технологического института Джорджии в Атланте и сотрудники Facebook научат алгоритмы искусственного интеллекта убеждать в чём-то людей при помощи ролевой игры.
Речь идёт о знаменитом алгоритме обработки естественного языка GPT-3. Он способен генерировать человеческую речь. Учёные решили усовершенствовать систему, поместив её в ролевую приключенческую игру Light. Исследователи хотят, чтобы алгоритм смог научиться преследовать свои цели, как это делают люди.
Алгоритм «играет» за дракона. Ему необходимо выполнять различные миссии, например, добывать золото, и при этом общаться с другими алгоритмами и людьми.
Учёные уже получили предварительные результаты работы. Они рассказали, что иногда алгоритм действовал слишком прямолинейно, а иногда даже использовал угрозы наподобие: «Дай мне это ведёрко золота, или я скормлю тебя своей кошке!».