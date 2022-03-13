Компьютер создал портреты персонажей Гарри Поттера, как они описывались в книгах

Выглядят они не так, как в фильмах

Пользовательница Reddit с помощью нейросетей создала изображения персонажей Гарри Поттера на основе того, как они описывались в книгах. Они получились не похожими на актёров, сыгравших в фильмах поттерианы.