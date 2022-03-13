Компьютер создал портреты персонажей Гарри Поттера, как они описывались в книгах

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Компьютер создал портреты персонажей Гарри Поттера, как они описывались в книгахВыглядят они не так, как в фильмах
Пользовательница Reddit с помощью нейросетей создала изображения персонажей Гарри Поттера на основе того, как они описывались в книгах. Они получились не похожими на актёров, сыгравших в фильмах поттерианы.
Девушка использовала Artbreeder, сервис, работа которого основана на нейронных сетях. Применяются, в частности, модели StyleGAN и BigGAN. Сервис позволяет пользователям создавать и изменять изображения лиц, пейзажей и картин.
Вот «золотая троица» поттерианы:
А вот и некоторые второстепенные персонажи:
Недавно бразильский художник Хидерли Диао с помощью нейросети создал реалистичные портреты различных персонажей и исторических личностей в стиле современных людей. Можно посмотреть, как выглядел бы Джордж Вашингтон или Наполеон, если бы они жили в наше время.
Источник: Reddit