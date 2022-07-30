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Конкурент турецкого Bayraktar: Иран наращивает экспорт военных беспилотников

США беспокоится о поставках в Россию
В последние годы Иран уверенно продвигается в разработке и производстве военных беспилотников и наращивает их передачу боевым группам по всему Ближнему Востоку, стремясь изменить динамику полей сражений от Йемена до Газы. Теперь эти усилия распространились далеко за пределы региона, сообщает NY Times.
Конкурент турецкого Bayraktar: Иран наращивает экспорт военных беспилотников

По данным иранских СМИ, спутниковых снимков и экспертов в области обороны внутри и за пределами Ирана, страна стремится укрепить свое влияние в мире и продавать все более сложные военные беспилотники другим странам, включая те, которые в последние годы подверглись различным санкциям, например, Венесуэлу и Судан.

Это стало важным источником средств и политического влияния для Ирана, который находится в изоляции и испытывает трудности в условиях финансовых ограничений со стороны США.

При этом Вашингтон ранее заявлял, что у них есть сведения о том, что Москва планирует приобрести у Ирана сотни беспилотников, однако Министерство иностранных дел Ирана в своем заявлении сообщило, что их военное сотрудничество с Россией началось еще до спецоперации.

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