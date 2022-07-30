Конкурент турецкого Bayraktar: Иран наращивает экспорт военных беспилотников

По данным иранских СМИ, спутниковых снимков и экспертов в области обороны внутри и за пределами Ирана, страна стремится укрепить свое влияние в мире и продавать все более сложные военные беспилотники другим странам, включая те, которые в последние годы подверглись различным санкциям, например, Венесуэлу и Судан.

Это стало важным источником средств и политического влияния для Ирана, который находится в изоляции и испытывает трудности в условиях финансовых ограничений со стороны США.

При этом Вашингтон ранее заявлял, что у них есть сведения о том, что Москва планирует приобрести у Ирана сотни беспилотников, однако Министерство иностранных дел Ирана в своем заявлении сообщило, что их военное сотрудничество с Россией началось еще до спецоперации.