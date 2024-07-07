Конкуренты возмутились планами SpaceX по запуску Starship

Опубликовано 07 июля 2024, 08:15
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Конкуренты возмутились планами SpaceX по запуску StarshipВ чем претензии
Амбициозные планы компании SpaceX по запуску своей колоссальной ракеты Starship с побережья Флориды вызвали борьбу с конкурентами - United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin. Обе компании выразили озабоченность Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA), требуя ограничить частоту запусков и операции Starship, чтобы снизить "потенциальные сбои и риски для безопасности".
Blue Origin, возглавляемая Джеффом Безосом, предложила ограничить количество запусков и тестовых испытаний, подчеркнув опасения по поводу воздействия на окружающую среду и логистических проблем, связанных с огромными размерами Starship. Компания ULA поддержала эти опасения, ссылаясь на потенциальную угрозу для расположенных поблизости пусковых операций и контрактные обязательства по запуску военных спутников.
Пока SpaceX готовит оценки воздействия на окружающую среду для своей деятельности по запуску Starship, СМИ отмечают, что напряженность "подчеркивает сложности расширения пусковых возможностей в условиях переполненности космодромов".