Конкуренты возмутились планами SpaceX по запуску Starship

Blue Origin, возглавляемая Джеффом Безосом, предложила ограничить количество запусков и тестовых испытаний, подчеркнув опасения по поводу воздействия на окружающую среду и логистических проблем, связанных с огромными размерами Starship. Компания ULA поддержала эти опасения, ссылаясь на потенциальную угрозу для расположенных поблизости пусковых операций и контрактные обязательства по запуску военных спутников.

Пока SpaceX готовит оценки воздействия на окружающую среду для своей деятельности по запуску Starship, СМИ отмечают, что напряженность "подчеркивает сложности расширения пусковых возможностей в условиях переполненности космодромов".