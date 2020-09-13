Корабль Илона Маска для полётов на Марс испытают на высоте 18 км

Модификация корабля с носовым обтекателем и стабилизаторами будет готова приблизительно через неделю, пишет ТАСС, ссылаясь на Маска. Затем специалисты проведут огневые испытания прототипа корабля, а уже после отправят его на высоту 18,3 километра. Аппарат должен будет успешно вернуться на Землю. Илон Маск пообещал, что испытания будут «захватывающим» зрелищем.

В начале сентября SpaceX провела лётные испытания прототипа Starship на высоте 45,7 метра. Корабль смог осуществить плавную посадку на специальную асфальтированную площадку, которая была расположена рядом со стартовым столом.