Корабль компании Илона Маска с астронавтами успешно достиг МКС

Вчера весь мир следил за пуском ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon. Это событие стало знаковым по ряду причин: во-первых, это первый за девять лет случай отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле, а во-вторых, первый случай в истории, когда частная компания осуществила такой запуск. За событием лично наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. И вот наконец корабль компании Илона Маска SpaceX с астронавтами успешно достиг МКС.