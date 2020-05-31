Наука и технологии
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Корабль компании Илона Маска с астронавтами успешно достиг МКС
Это первый запуск людей к станции с участием частной компании
Вчера весь мир следил за пуском ракеты Falcon 9 с кораблём Crew Dragon. Это событие стало знаковым по ряду причин: во-первых, это первый за девять лет случай отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле, а во-вторых, первый случай в истории, когда частная компания осуществила такой запуск. За событием лично наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. И вот наконец корабль компании Илона Маска SpaceX с астронавтами успешно достиг МКС.
Стыковка состоялась с опережением графика в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 по московскому времени). На борту корабля Crew Dragon находятся астронавты Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Сколько времени они пробудут на МКС, NASA решит чуть позже.