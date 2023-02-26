Корабль-спасатель "Союз МС-23" состыковался с МКС

“Все прошло спокойно, штатно. Все специалисты подтвердили, что стыковка удачная”, — заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов

По планам “Роскосмоса”, корабль вернется на Землю в сентябре 2023 года с экипажем из двух российских космонавтов и одного астронавта NASA. Этот экипаж ранее прилетел на МКС на «Союзе МС-22», который затем вышел из строя.

Ранее Директор по пилотируемым программам “Роскосмоса” Сергей Крикалев рассказал, почему ведомство отказалось от размещения космонавтов на американском корабле Crew Dragon при пересадке экипажа с повреждённого российского корабля “Союз МС-22”.