Корабль-спасатель "Союз МС-23" состыковался с МКС

Корабль-спасатель "Союз МС-23" состыковался с МКСНа нем часть экипажа вернется на Землю
"Союз МС-23" успешно пристыковался к модулю "Поиск" на МКС сегодня, 26 февраля 2023 года в 03:58 по Москве. На борту было почти полтонны разнообразного груза и оборудования, никакого экипажа. Весь процесс прошел без происшествий.
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“Все прошло спокойно, штатно. Все специалисты подтвердили, что стыковка удачная”, — заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов
По планам “Роскосмоса”, корабль вернется на Землю в сентябре 2023 года с экипажем из двух российских космонавтов и одного астронавта NASA. Этот экипаж ранее прилетел на МКС на «Союзе МС-22», который затем вышел из строя.
Ранее Директор по пилотируемым программам “Роскосмоса” Сергей Крикалев рассказал, почему ведомство отказалось от размещения космонавтов на американском корабле Crew Dragon при пересадке экипажа с повреждённого российского корабля “Союз МС-22”.