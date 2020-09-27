Космические силы США решили применять уже использованные ракеты Илона Маска

По информации СМИ, американские военные заключили контракт со SpaceX, по которому будут использовать летавшие ранее носители Falcon 9. В частности, Космические силы США собираются выводить на орбиту спутник проекта GPS III. Миссия назначена на 2021 год.

Представитель военных рассказал, что использование Falcon 9 позволит сэкономить $52,7 млн. Но это при условии, что все запуски будут успешными.

Журналисты отметили, что данный контракт демонстрирует рост доверия к SpaceX.