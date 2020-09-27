Наука и технологии
Сегодня 15:10
Космические силы США решили применять уже использованные ракеты Илона Маска
Это позволит им сэкономить деньги
У компании Илона Маска SpaceX есть многоразовые ракеты Falcon 9. Сейчас рекорд составляет шесть полётов для одной и той же первой ступени носителя. На днях стало известно, что Космические силы США собираются использовать эти ракеты.
По информации СМИ, американские военные заключили контракт со SpaceX, по которому будут использовать летавшие ранее носители Falcon 9. В частности, Космические силы США собираются выводить на орбиту спутник проекта GPS III. Миссия назначена на 2021 год.
Представитель военных рассказал, что использование Falcon 9 позволит сэкономить $52,7 млн. Но это при условии, что все запуски будут успешными.
Журналисты отметили, что данный контракт демонстрирует рост доверия к SpaceX.