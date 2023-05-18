Космические войска США не смогли объяснить, чем они занимаются

По его мнению, она не позволяет эффективно отразить «жизненно важные» функции, выполняемые персоналом Космических сил.

Существующая формулировка считается им длинной, громоздкой и не запоминающейся среди персонала. Зальцман стремится подчеркнуть оборонительный аспект роли Космических сил в обеспечении интересов Америки в космосе.

Для этого он призвал своих подчиненных представить свои собственные формулировки миссии в качестве источника вдохновения.

Ранее американское издание 19FortyFive рассказало о планах Пентагона оснастить эсминцы Военно-морских сил США типа Zumwalt гиперзвуковым оружием, создаваемым в рамках программы перевооружения Conventional Prompt Strike (CPS). Такие комплексы должны поступить на флот к 2025 году.