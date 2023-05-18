Космические войска США не смогли объяснить, чем они занимаются

Космические войска США не смогли объяснить, чем они занимаютсяПоэтому и нужна переформулировка целей миссии
Космические силы США, самое молодое военное подразделение старны, стремятся пересмотреть формулировку своей миссии, чтобы уточнить ее цель. Начальник космических операций генерал Чанс Зальцман выразил озабоченность по поводу нынешний формулировки.
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По его мнению, она не позволяет эффективно отразить «жизненно важные» функции, выполняемые персоналом Космических сил.
Существующая формулировка считается им длинной, громоздкой и не запоминающейся среди персонала. Зальцман стремится подчеркнуть оборонительный аспект роли Космических сил в обеспечении интересов Америки в космосе.
Для этого он призвал своих подчиненных представить свои собственные формулировки миссии в качестве источника вдохновения.
Ранее американское издание 19FortyFive рассказало о планах Пентагона оснастить эсминцы Военно-морских сил США типа Zumwalt гиперзвуковым оружием, создаваемым в рамках программы перевооружения Conventional Prompt Strike (CPS). Такие комплексы должны поступить на флот к 2025 году.