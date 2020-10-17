Космический корабль Илона Маска может полететь на Марс в 2024 году

Планами Маск поделился во время видеоконференции Mars Society Convention 2020. По мнению Илона, у компании есть неплохой шанс использовать второе стартовое окно для полёта на Марс. Под стартовым окном предприниматель подразумевал наилучшие условия, которые обеспечат минимальный расход топлива. Ближайшее такое окно ожидается в 2022 году, но Маск рассчитывает на второе окно, то есть в 2024 году.

В первый раз ракета SpaceX полетит к Марсу без людей. Она, напомним, включает в себя космический корабль. По словам Маска, в следующем году Starship, скорее всего, отправится на орбиту Земли.