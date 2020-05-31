Наука и технологии
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Космонавт назвал последствия для России от запуска корабля SpaceX к МКС
И они не плохие
Сегодня Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Это был первый в истории случай, когда людей на станцию запустила частная компания. Космонавт Михаил Корниенко оценил это событие и назвал последствия для России от запуска корабля SpaceX к МКС.
По мнению Корниенко, которое приводит издание «Лента.ру», у России появился серьёзный конкурент в космической отрасли. Но это не плохо — данное обстоятельство заставит российских исследователей трудиться над более качественными разработками.
Также космонавт добавил, что Роскосмос раньше зарабатывал на своей монополии на доставку людей на станцию и «сидел на "игле" вывоза американцев на МКС, которые за это платили». Теперь же у корпорации появился стимул искать другой источник заработка.