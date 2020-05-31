Космонавт назвал последствия для России от запуска корабля SpaceX к МКС

По мнению Корниенко, которое приводит издание «Лента.ру», у России появился серьёзный конкурент в космической отрасли. Но это не плохо — данное обстоятельство заставит российских исследователей трудиться над более качественными разработками.

Также космонавт добавил, что Роскосмос раньше зарабатывал на своей монополии на доставку людей на станцию и «сидел на "игле" вывоза американцев на МКС, которые за это платили». Теперь же у корпорации появился стимул искать другой источник заработка.