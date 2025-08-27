Крупнейшая космическая ракета Starship впервые развернула полезную нагрузку

Ранее испытания заканчивались взрывами: в седьмом и восьмом полётах ракета разрушалась при подъёме, а в девятом Starship вышла в космос, но не смогла сбросить спутники. Кроме того, в июне одна из ракет взорвалась прямо на земле во время подготовки.

Для десятого теста SpaceX использовала другую верхнюю ступень и внесла изменения в конструкцию. Огромный ускоритель Super Heavy также проходил отдельные проверки — инженеры тестировали разные режимы двигателей и манёвры при возвращении. Ловить его специальными «клешнями» башни не пытались: ступень контролируемо упала в Индийский океан, где и взорвалась.

Верхняя ступень продолжила полёт, успешно «выбросила» макеты спутников примерно через 20 минут после старта, а затем выполнила повторное включение двигателя. Чуть больше чем через час она также приводнилась в Индийский океан.