Крупнейшая ракета SpaceX запустит на орбиту целую космическую станцию

Starlab — это частный орбитальный «форпост», предназначенный для коммерческих исследований, развития технологий и туризма. Его модульная конструкция позволит расширять и настраивать его в соответствии с потребностями пользователей. Огромная грузоподъемность Starship позволит развернуть Starlab за один полет, что избавит от необходимости многократных запусков. Это значительно сократит расходы и ускорит строительство станции.

Решение об использовании Starship также отражает растущую уверенность в возможностях ракеты, несмотря на то, что в процессе разработки Starship столкнулась с трудностями.

«Мы рады сотрудничать со SpaceX в этой новаторской миссии», — сказал Дилан Тейлор, председатель совета директоров и генеральный директор Voyager Space. «Starlab станет переломным моментом в освоении космоса, и Starship — идеальная ракета, чтобы доставить нас туда».