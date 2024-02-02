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Наука и технологии
Опубликовано 02 февраля 2024, 03:45
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Крупнейшая ракета SpaceX запустит на орбиту целую космическую станцию

Честь предоставлена Starlab
Voyager Space и Airbus выбрали ракету Starship компании SpaceX для вывода космической станции Starlab на низкую околоземную орбиту. Ожидается, что запуск состоится за некоторое время до вывода из эксплуатации Международной космической станции (МКС) в 2030 году.

Starlab — это частный орбитальный «форпост», предназначенный для коммерческих исследований, развития технологий и туризма. Его модульная конструкция позволит расширять и настраивать его в соответствии с потребностями пользователей. Огромная грузоподъемность Starship позволит развернуть Starlab за один полет, что избавит от необходимости многократных запусков. Это значительно сократит расходы и ускорит строительство станции.

Решение об использовании Starship также отражает растущую уверенность в возможностях ракеты, несмотря на то, что в процессе разработки Starship столкнулась с трудностями.

«Мы рады сотрудничать со SpaceX в этой новаторской миссии», — сказал Дилан Тейлор, председатель совета директоров и генеральный директор Voyager Space. «Starlab станет переломным моментом в освоении космоса, и Starship — идеальная ракета, чтобы доставить нас туда».

Источник:New Atlas
Автор:Максим Многословный
Теги:
#космос
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#SpaceX