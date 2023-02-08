Крупнейшая в истории подлодка "Дмитрий Донской" отправляется на утилизацию

“Подводный крейсер "Дмитрий Донской" выведен из боевого состава ВМФ России", - сообщил глава общероссийского Движения поддержки флота Владимир Мальцев. "Ожидать утилизации он будет на военно-морской базе в Северодвинске вместе с двумя другими субмаринами этого проекта".

Однако, по словам Мальцева, название "Дмитрий Донской" не будет “вычеркнуто из списка кораблей ВМФ”.

Так, он рассказал агентству, что новый стратег "Дмитрий Донской" проекта "Борей-А" строится на заводе "Севмаш.

Ранее стало известно, когда атомную подлодку-носитель “Циркона” передадут российским военным. Это произойдет в 2026 году, а испытания намечены на ближайшее время.