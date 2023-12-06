Наука и технологии
18:21, 06 декабря 2023
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Крупнейшую ракету SpaceX могут начать использовать как космическую заправку

Для будущих полетов на Луну и Марс

Starship компании SpaceX возможно готовится к эпической космической миссии, которая может изменить путешествия на Луну и за ее пределы. Что за шумиха? Новаторское испытание орбитальной дозаправки.

Крупнейшую ракету SpaceX могут начать использовать как космическую заправку

© Ferra.ru / Kandinsky 3

В случае успеха это может произвести революцию в космических путешествиях, проложив путь к хранилищам топлива, которые будут заправлять ракеты на пути к дальним уголкам нашей Солнечной системы.

Интерес NASA к развитию технологий орбитальной дозаправки занимает центральное место, и SpaceX находится в авангарде. Партнерство космического агентства с крупными игроками, включая SpaceX, в 2020 году намекало на тестирование возможностей передачи криогенного топлива. Теперь инсайдеры раскрывают заманчивую перспективу следующего полета Starship, в ходе которого будет продемонстрировано потрясающее зрелище - смелая попытка перекачки топлива в открытом космосе.

Хотя официального разрешения на это пока не дано, потенциал потрясающий. Если Starship преодолеет этот космический вызов, это может создать основу для высадки астронавтов на Луну.

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