Крымские учёные рассказали об опасном для Земли астероиде

Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы. Астероидами типа Аполлона называют объекты, сближающиеся с Землёй, которые могут проникать внутрь орбиты планеты.

Астероид (162082) 1998 HL1 прошёл на минимальном расстоянии от Земли 25 октября 2019 года. Учёные наблюдали за ним и по величине альбедо (прим. характеристика отражательной способности поверхности), а также по абсолютной величине определили диаметр объекта. Он оказался равен 326 метрам (+26 м, - 22 м). Это значительно меньше, чем астероиду приписывали ранее.

Учёные также рассказали, что данный объект считается опасным из-за его нестабильной орбиты.