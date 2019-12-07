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Крымские учёные рассказали об опасном для Земли астероиде
Оценили его размер
Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1.
Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы. Астероидами типа Аполлона называют объекты, сближающиеся с Землёй, которые могут проникать внутрь орбиты планеты.
Астероид (162082) 1998 HL1 прошёл на минимальном расстоянии от Земли 25 октября 2019 года. Учёные наблюдали за ним и по величине альбедо (прим. характеристика отражательной способности поверхности), а также по абсолютной величине определили диаметр объекта. Он оказался равен 326 метрам (+26 м, - 22 м). Это значительно меньше, чем астероиду приписывали ранее.
Учёные также рассказали, что данный объект считается опасным из-за его нестабильной орбиты.