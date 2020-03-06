Курьерам онлайн-сервиса по доставке еды разрешили не привозить заказы в больницы

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси». Таксистам, кстати, уже направили памятки о том, что нужно делать во время эпидемии. Подобные рекомендации получили и курьеры сервисов «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». Они могут отказаться от доставки заказов в медучреждения и больницы.

Помимо этого, курьерам советуют чаще мыть руки и отказаться от рукопожатий.

Напомним, сегодня в России зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом. В целом, по миру число заболевших приблизилось к 100 тысячам человек. Из них 3380 пациентов уже умерло.