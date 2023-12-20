Кушать нужно всем: у бесплатной ИИ-модели Stable Diffusion появился платный «брат»

Этот шаг включает в себя три уровня «членства»: бесплатный вариант для личного и исследовательского использования, тарифный план стоимостью 20 долларов в месяц для разработчиков и стартапов, а также корпоративный тарифный план. Хотя все уровни предоставляют доступ к моделям ИИ, только подписчики платных вариантов получают возможность использовать их на коммерческой основе.

В Stability AI подчеркивают, что такой подход к членству будет стимулировать будущие исследования и разработки, обеспечивая тонкий баланс между прибыльностью и открытостью. Компания сохраняет свою приверженность выпуску открытых моделей с доступным кодом.

Однако некоторые представители ИИ-сообщества не могут понять, что такое коммерческое использование. Относится ли это исключительно к услугам генеративного ИИ или распространяется на любое коммерческое использование изображений, сгенерированных Stable Diffusion, остается загадкой.