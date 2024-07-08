Опубликовано 08 июля 2024, 12:45
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Lego создала набор по легендарному фильму "Челюсти"Он выйдет летом
Любители Lego и киноманы вскоре смогут заново пережить культовую финальную схватку из фильма "Челюсти" с помощью набора Lego, который выйдет этим летом. Набор из 1497 деталей, представленный на этой неделе, в точности воссоздает лодку Orca вместе с угрожающей большой белой акулой.
В комплект входят минифигурки главных героев Мартина Броуди, Мэтта Хупера и Сэма Квинта, а также такой необходимый для охоты на акулу предмет, как гарпун.
Набор по цене $150 поступит в магазины 6 августа, а "ранний доступ" начнется 3 августа. Конструкторы смогут построить сцену на основании, имитирующем океан. Специальная печатная плитка в наборе содержит фразу: "Тебе понадобится лодка побольше".
Ранее, кстати, Lego в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА) создала кирпичики Lego из метеоритной пыли, которые до 20 сентября будут представлены в некоторых магазинах, включая флагманский магазин в Манхэттене.