Lego создала набор по легендарному фильму "Челюсти"

Набор по цене $150 поступит в магазины 6 августа, а "ранний доступ" начнется 3 августа. Конструкторы смогут построить сцену на основании, имитирующем океан. Специальная печатная плитка в наборе содержит фразу: "Тебе понадобится лодка побольше".

Ранее, кстати, Lego в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА) создала кирпичики Lego из метеоритной пыли, которые до 20 сентября будут представлены в некоторых магазинах, включая флагманский магазин в Манхэттене.