Lenovo потратит $1 млрд на искусственный интеллект: чего компания хочет добиться

Программа Lenovo AI Innovators направлена на создание разнообразной экосистемы партнеров по разработке программного обеспечения для предоставления специализированных и простых в развертывании инструментов искусственного интеллекта в различных отраслях.

Амит Лутра, президент Lenovo Research India, подчеркнул потребность Индии в помощи в области искусственного интеллекта и заявил, что инвестиции направлены на упрощение и расширение использования искусственного интеллекта для бизнеса.

Ранее стало известно, что Lenovo вошла в пятерку лучших производителей смартфонов в Европе.