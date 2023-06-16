Lenovo потратит $1 млрд на искусственный интеллект: чего компания хочет добиться

Lenovo потратит $1 млрд на искусственный интеллект: чего компания хочет добитьсяТрата будет не единоразовой
Lenovo объявила о своих планах инвестировать 1 миллиард долларов в течение следующих трех лет в развитие и усовершенствование своих систем искусственного интеллекта. Часть этого финансирования, $100 млн, будет выделена на программу Lenovo AI Innovators Program.
Программа Lenovo AI Innovators направлена на создание разнообразной экосистемы партнеров по разработке программного обеспечения для предоставления специализированных и простых в развертывании инструментов искусственного интеллекта в различных отраслях.
Амит Лутра, президент Lenovo Research India, подчеркнул потребность Индии в помощи в области искусственного интеллекта и заявил, что инвестиции направлены на упрощение и расширение использования искусственного интеллекта для бизнеса.
Ранее стало известно, что Lenovo вошла в пятерку лучших производителей смартфонов в Европе.