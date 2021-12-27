LG показала прозрачные экраны с полками

Также компания представила Shopping Managing Showcase — экран, предназначенный для люксовых магазинов. Прозрачный OLED-дисплей прикреплён к деревянной подставке. Он может создавать красивые эффекты при оформлении витрин.

Кроме того, компания продемонстрировала Show Window, который состоит из четырёх 55-дюймовых прозрачных дисплеев. Их можно вставлять вместо оконных стекол для демонстрации рекламы.