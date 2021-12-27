LG показала прозрачные экраны с полками

Наука и технологии
Сегодня в 13:09
1 мин.
LG показала прозрачные экраны с полкамиНо пока это лишь концепты
LG Display показала новые концептуальные экраны, которые подготовила к выставке CES 2022.
Первый концепт — OLED Shelf. Он состоит из двух 55-дюймовых прозрачных OLED-экранов, смонтированных друг на друге с полкой в самом верху. LG Display заявляет, что устройство идеально подходит для гостиной. Экраны могут показывать картины, телешоу и другой контент. Технология Always on Display позволяет дисплеям оставаться включённым всё время.
Также компания представила Shopping Managing Showcase — экран, предназначенный для люксовых магазинов. Прозрачный OLED-дисплей прикреплён к деревянной подставке. Он может создавать красивые эффекты при оформлении витрин.
Кроме того, компания продемонстрировала Show Window, который состоит из четырёх 55-дюймовых прозрачных дисплеев. Их можно вставлять вместо оконных стекол для демонстрации рекламы.
Источник: The Verge