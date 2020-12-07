Наука и технологии
Сегодня 17:18
LG создаёт двери из прозрачных OLED-дисплеев
Для торговых центров
LG объединилась с шведским производителем Assa Abloy Entrance Systems для разработки автоматических раздвижных дверей со встроенными прозрачными OLED-дисплеями. На экранах, предназначенных для бизнеса, можно будет демонстрировать рекламу и информацию для клиентов и сотрудников компании.
Прозрачные OLED-дисплеи уже не новинка для LG. В августе компания объявила, что её экраны используются в качестве окон для вагонов метро в Пекине. Также OLED-панели LG применяли в своих устройствах Panasonic и Xiaomi.
К сожалению, пока неясно, когда двери с прозрачными экранами появятся в реальных торговых центрах. Пока мы можем посмотреть на то, как это будет выглядеть, изучая официальные изображения LG. Смотрится это всё весьма футуристично.
LG