Лондон готов открыть на Украине производства собственного вооружения

Один из источников издания, работающий на подрядчика британского министерства обороны, сообщил, что стороны хотят добиться подписания соответствующих контрактов.

При этом уточняется, что сейчас многие европейские предприятия ведут переговоры с Киевом на постройку в стране заводов, однако Лондон хочет быть в этом деле первым. Министерство обороны Великобритании и офис премьер-министра Риши Сунака не прокомментировали эти данные.

Ранее стало известно, что Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard-1 на Украину. Часть будет отправлена летом. Другую часть украинцам придется ждать до следующего года.