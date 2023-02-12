Наука и технологии
11:51, 12 февраля 2023
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Лондон готов открыть на Украине производства собственного вооружения

И не только они этого хотят

Англия и Украина обсуждают возможность открытия совместных предприятий. И да, там будет производиться британское оружие, а сами предприятия будут находиться на территории Украины, сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленных представителей военно-промышленного комплекса Великобритании.

Лондон готов открыть на Украине производства собственного вооружения

Фото: Ferra.ru

Один из источников издания, работающий на подрядчика британского министерства обороны, сообщил, что стороны хотят добиться подписания соответствующих контрактов.

При этом уточняется, что сейчас многие европейские предприятия ведут переговоры с Киевом на постройку в стране заводов, однако Лондон хочет быть в этом деле первым. Министерство обороны Великобритании и офис премьер-министра Риши Сунака не прокомментировали эти данные.

Ранее стало известно, что Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставку 178 танков Leopard-1 на Украину. Часть будет отправлена летом. Другую часть украинцам придется ждать до следующего года.

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