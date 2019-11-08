«М.Видео» запустила сверхбыструю доставку товаров на дом

Работает доставка пока в тестовом режиме на базе краудсорсинговой платформы Superbro. Стоимость её составляет 99 рублей. За эту цену курьер выкупит за вас товар из магазина «М.Видео» и привезёт его на дом.

До этого торговая сеть предлагала доставку только на следующий день после заказа. Также можно было заказать доставку в тот же день, но лишь при условии, что заказ был оформлен утром. И стоила услуга 690 рублей.

В «М.Видео-Эльдорадо» считают, что новая опция позволит снизить затраты за доставку небольшой техники и привлечь новых покупателей.