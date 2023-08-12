Марк Цукерберг заявил, что готов к драке с Илоном Маском

Марк Цукерберг заявил, что готов к драке с Илоном МаскомНо даты все еще нет
Наделавший много шума потенциальный поединок в клетке между генеральным директором Meta* Марком Цукербергом и гендиректором Tesla, SpaceX и владельцем Twitter Илоном Маском, получил новое подтверждение от первого.
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Цукерберг недавно поддержал идею проведения матча, заявив о своем энтузиазме, но отметил, что пока даже нет подтвержденной даты. Он заявил: «Если он когда-нибудь договорится о реальной дате, вы услышите это от меня».
Генеральный директор Meta* также намекнул на свои будущие боевые планы, выразив заинтересованность в сотрудничестве с профессиональными организациями, такими как UFC или ONE.
К слову, Маск недавно заявил, что ему нужно восстановиться после небольшой операции, поэтому, несмотря на всеобщий оптимизм, судьба поединка остается неопределенной.
*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена