Марк Цукерберг заявил, что готов к драке с Илоном Маском

Цукерберг недавно поддержал идею проведения матча, заявив о своем энтузиазме, но отметил, что пока даже нет подтвержденной даты. Он заявил: «Если он когда-нибудь договорится о реальной дате, вы услышите это от меня».

Генеральный директор Meta* также намекнул на свои будущие боевые планы, выразив заинтересованность в сотрудничестве с профессиональными организациями, такими как UFC или ONE.

К слову, Маск недавно заявил, что ему нужно восстановиться после небольшой операции, поэтому, несмотря на всеобщий оптимизм, судьба поединка остается неопределенной.

*Meta признана в РФ экстремистской и запрещена