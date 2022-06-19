Марсианский вертолет совершил первый полет марсианской зимой

NASA подтвердила успешный полет в своем твиттере, сообщив, что вертолет совершил 66,6-секундное путешествие, пролетев 179 метров над поверхностью Марса. Предыдущий полет Ingenuity состоялся в конце апреля.

Полет был нужен для изменения положения Ingenuity, чтобы он мог поддерживать контакт с марсоходом Perseverance. Этот дуэт вместе исследовал кратер Джезеро, на территории которого в прошлом было озеро. Perseverance сейчас исследует дельту реки, которая может дать ключ к разгадке того, могла ли на Марсе существовать микробная жизнь.

В поисках похожих следов марсианской жизни, марсоход обнаружил обломки посадочного материала собственной миссии, застрявшие в зазубренной скале.