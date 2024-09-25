Маск обвинил американских регуляторов в предвзятости: глава FAA ему ответил

Маск обвинил FAA в несправедливом наложении на SpaceX штрафа в размере 633 000 долларов за запуск спутников без соответствующих разрешений, в то время как неудачи Boeing с космическим кораблем Starliner остались без внимания.

Уитакер, выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, подчеркнул, что обе компании должны соответствовать «высочайшему уровню безопасности» и работать под одним и тем же надзором. Он защитил штраф, наложенный на SpaceX, и объяснил задержку в утверждении следующего запуска SpaceX Starship, объяснив ее «неполным выполнением мер безопасности».

Маск раскритиковал задержку, заявив, что она может помешать шансам человечества достичь Марса.