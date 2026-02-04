Маск отправит дата-центры для ИИ в космос, объединив для этого SpaceX и xAI

Опубликовано 04 февраля 2026, 14:331 мин.
Маск отправит дата-центры для ИИ в космос, объединив для этого SpaceX и xAISpaceX Маска объединяется с ИИ-компанией xAI Маска
SpaceX Маска объявила о покупке его же стартапа в сфере искусственного интеллекта xAI. Мы на пороге появления самой дорогой частной компании в мире.
По данным аналитиков, в декабре 2025 года SpaceX была оценена в 800 миллиардов долларов, а xAI — в 230 миллиардов. В случае объединения, мы получим компанию стоимостью более триллиона долларов (ещё и частную).
Маск добавил, что уже через пару лет самым дешёвым способом создавать мощности для развития ИИ будет размещение их в космосе. SpaceX уже подала запрос на запуск спутников для создания сети центров обработки данных на орбите.
Объединённая компания готовится к выходу на биржу.