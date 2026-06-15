Маск пообещал, что доходы SpaceX достигнут почти 1 триллиона долларов через 4 года

Аналитики из Morgan Stanley при этом делают более смелый прогноз. По их прогнозу, к 2040 году годовой доход SpaceX может вырасти до 3,4 триллиона долларов.

На днях, кстати SpaceX вышла на биржу. Цена одной акции составила в моменте 135 долларов. Вся компания тогда оценивалась в 1,77 триллиона долларов. Благодаря этому личное состояние Илона Маска превысило 1 триллион долларов. Он стал первым триллионером.