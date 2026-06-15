Маск пообещал, что доходы SpaceX достигнут почти 1 триллиона долларов через 4 года

Опубликовано 15 июня 2026, 12:351 мин.
Маск пообещал, что доходы SpaceX достигнут почти 1 триллиона долларов через 4 годаК 2030 году
Глава SpaceX Илон Маск написал в X (экс-Twitter), что к 2030 году его космическая компания «может зарабатывать около 1 триллиона долларов в год». В прошлом году выручка SpaceX составила 18,7 миллиарда долларов. Убытки были на уровне 4,9 миллиарда долларов.
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Аналитики из Morgan Stanley при этом делают более смелый прогноз. По их прогнозу, к 2040 году годовой доход SpaceX может вырасти до 3,4 триллиона долларов.
На днях, кстати SpaceX вышла на биржу. Цена одной акции составила в моменте 135 долларов. Вся компания тогда оценивалась в 1,77 триллиона долларов. Благодаря этому личное состояние Илона Маска превысило 1 триллион долларов. Он стал первым триллионером.
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный