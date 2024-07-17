Маск решил перенести штаб-квартиру SpaceX в Техас из-за ЛГБТ*-закона Калифорнии

В своем твите Маск назвал новый закон переломным моментом: «Из-за этого закона и многих других, которые предшествовали ему, атакуя как семьи, так и компании, SpaceX перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, Калифорния, в Старбас, Техас». Он также раскрыл планы по переносу штаб-квартиры X из Сан-Франциско в Остин.

Переезды Маска являются частью более широкой тенденции. В 2021 году он перевел штаб-квартиру Tesla в Техас после конфликта с калифорнийскими чиновниками во время пандемии COVID-19. В начале этого года Маск подал заявление о переносе компании SpaceX из штата Делавэр в Техас после судебного спора о его компенсационном пакете.

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