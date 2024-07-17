Маск решил перенести штаб-квартиру SpaceX в Техас из-за ЛГБТ*-закона Калифорнии

Опубликовано 17 июля 2024, 13:06
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Маск решил перенести штаб-квартиру SpaceX в Техас из-за ЛГБТ*-закона КалифорнииX тоже
Илон Маск объявил о планах перенести штаб-квартиры компаний X (бывший Twitter) и SpaceX из Калифорнии в Техас. Это решение было принято после подписания губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом закона SAFETY Act (AB1955), который «запрещает школам требовать от учителей раскрывать информацию об изменении гендерной идентичности ученика без разрешения», пишут СМИ.
В своем твите Маск назвал новый закон переломным моментом: «Из-за этого закона и многих других, которые предшествовали ему, атакуя как семьи, так и компании, SpaceX перенесет свою штаб-квартиру из Хоторна, Калифорния, в Старбас, Техас». Он также раскрыл планы по переносу штаб-квартиры X из Сан-Франциско в Остин.
Переезды Маска являются частью более широкой тенденции. В 2021 году он перевел штаб-квартиру Tesla в Техас после конфликта с калифорнийскими чиновниками во время пандемии COVID-19. В начале этого года Маск подал заявление о переносе компании SpaceX из штата Делавэр в Техас после судебного спора о его компенсационном пакете.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским на территории России.