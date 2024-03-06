Математики решили помочь бегунам оптимизировать результаты

Модель, построенная на основе данных спортсменов высокого уровня, таких как Мэтью Хадсон-Смит и Якоб Ингебригтсен, учитывает такие факторы, как потребление кислорода, энергозатраты и даже вариативность двигательного контроля, что, по сути, отражает роль мозга в выполнении движений.

Такой комплексный подход позволяет исследователям не только отслеживать различные физиологические параметры на протяжении всего забега, но и рассчитывать их колебания. Количественно оценивая затраты и выгоды, связанные с различными стратегиями, модель может рекомендовать индивидуальному бегуну оптимальный курс действий для достижения желаемого результата.

Исследование позволило сделать несколько ключевых выводов: важность сильного старта для быстрого поглощения кислорода, поддержание скорости на коротких дистанциях, таких как 400 м, и на длинных дистанциях, таких как 1500 м, улучшение аэробного метаболизма и VO2 (скорость преобразования кислорода в энергию) имеют решающее значение.