Материнская компания Google создает "умную" инфраструктуру доставок

Команда Project Chorus в X провела последние 3,5 года, работая с партнерами, чтобы понять "очень взаимозависимую и хрупкую" цепь поставок, где "даже небольшие сбои в системе могут привести к большим, далеко идущим последствиям".

Решение компании X заключается в разработке новых датчиков, программного обеспечения и инструментов машинного обучения для радикального улучшения понимания в режиме реального времени того, где находятся физические товары, где они необходимы, в каком они состоянии и как они используются. Цель состоит в том, чтобы сделать эти грузы "умными" и подключенными к сети, чтобы определить, что можно исправить или сделать более эффективным.

Компания разместила датчики на борту грузовиков в Японии для сбора данных в течение нескольких месяцев.

Chorus считает, что объединение этих технологий может “значительно улучшить организацию и перемещение товаров в мире".