Материнская компания Google создает "умную" инфраструктуру доставок

Материнская компания Google создает "умную" инфраструктуру доставокЧтобы научить товары “разговаривать” с нами
Команда Project Chorus в X провела последние 3,5 года, работая с партнерами, чтобы понять "очень взаимозависимую и хрупкую" цепь поставок, где "даже небольшие сбои в системе могут привести к большим, далеко идущим последствиям".
Решение компании X заключается в разработке новых датчиков, программного обеспечения и инструментов машинного обучения для радикального улучшения понимания в режиме реального времени того, где находятся физические товары, где они необходимы, в каком они состоянии и как они используются. Цель состоит в том, чтобы сделать эти грузы "умными" и подключенными к сети, чтобы определить, что можно исправить или сделать более эффективным.
Компания разместила датчики на борту грузовиков в Японии для сбора данных в течение нескольких месяцев.
Chorus считает, что объединение этих технологий может “значительно улучшить организацию и перемещение товаров в мире".
Что если бы скоропортящиеся предметы, такие как продукты питания или лекарства, могли предупреждать нас о том, что они скоро закончатся или их слишком много, или о том, какой срок хранения у них остался? В долгосрочной перспективе Chorus надеется заставить все аспекты цепочки поставок работать в гармонии и значительно улучшить организацию и перемещение мировых товаров