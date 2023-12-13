Мечты Starlink о $886 млн на связь в сельской местности разбились об отказ регулятора США

Отказ в программе Rural Digital Opportunity Fund (RDOF) Фонда универсального обслуживания объясняется тем, что Starlink не смогла доказать, что сможет предоставить обещанные услуги. FCC утверждает, что выделение субсидии Starlink не будет «наилучшим использованием ограниченных долларов Фонда универсального обслуживания». Это решение последовало за аналогичным отказом в прошлом году, вызвавшим апелляцию со стороны SpaceX.

SpaceX получила ранее тендер на развертывание 100 Мбит/с на скачивание и 20 Мбит/с на загрузку «интернета с низкой задержкой в 642 925 точках в 35 штатах». Председатель FCC Джессика Розенворсель подчеркнула, что Starlink «не справлялась со своим бременем» на протяжении почти десяти лет.

Однако член комиссии FCC Брендан Карр выразил несогласие, отметив, что FCC не предъявляла таких строгих требований к другим лауреатам премии.