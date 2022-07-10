Сегодня в 12:32
1 мин.
Мексика вернется к "Божьим часам"Такую формулировку выбрал Министр здравоохранения страны
Президент Мексики представил законопроект о прекращении перехода на летнее время. Министр здравоохранения Хорхе Алькосер заявил, что Мексика должна вернуться к "Божьим часам", аргументируя это тем, что перевод часов назад или вперед вредит здоровью людей.
"Нужно вернуться к стандартному времени, когда солнечные часы совпадают с народными часами, часами Бога", - утверждает Алькосер.
Экономисты утверждают, что возврат к “стандартному времени” может вызвать проблемы для финансовых рынков Мексики, так как рынки восточного побережья США находятся далеко впереди по часам. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он рассматривает возможность сохранения летнего времени для некоторых северных пограничных штатов.
Недавно стало известно, что “прозрачный” смартфон Nothing Phone (1) не будет продаваться в Мексике и ряде других стран, из-за сложностей оплаты сертификатов операторов связи.