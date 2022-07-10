Мексика вернется к "Божьим часам"

"Нужно вернуться к стандартному времени, когда солнечные часы совпадают с народными часами, часами Бога", - утверждает Алькосер.

Экономисты утверждают, что возврат к “стандартному времени” может вызвать проблемы для финансовых рынков Мексики, так как рынки восточного побережья США находятся далеко впереди по часам. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он рассматривает возможность сохранения летнего времени для некоторых северных пограничных штатов.

Недавно стало известно, что “прозрачный” смартфон Nothing Phone (1) не будет продаваться в Мексике и ряде других стран, из-за сложностей оплаты сертификатов операторов связи.