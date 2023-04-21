Meta* мало уволенных 4 тыс человек: владелец компании не отрицает новый «раунд»

Выступая перед сотрудниками, Цукерберг предположил, что нынешний уровень эффективности, обеспечиваемый новыми технологиями, говорит о целесообразности другой модели работы, пишет Wall Street Journal.

Хотя он заявил, что оценивает положение компании как «хорошее», он предупредил, что следующие несколько лет являются неопределенными, и что нет никаких гарантий, что сокращение персонала закончится.

Цукерберг добавил, что если и будут проводиться дальнейшие сокращения, то они будут осуществляться по мере необходимости.

Ранее Apple одобрила выход российского аналога соцсети компании на iPhone. Россграм готовится к появлению в App Store.

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