Meta* мало уволенных 4 тыс человек: владелец компании не отрицает новый «раунд»А может и не один
Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг заявил, что компания может продолжить сокращение рабочих мест помимо 4 000 увольнений, проводимых на этой неделе, и еще одного раунда в мае.
Выступая перед сотрудниками, Цукерберг предположил, что нынешний уровень эффективности, обеспечиваемый новыми технологиями, говорит о целесообразности другой модели работы, пишет Wall Street Journal.
Хотя он заявил, что оценивает положение компании как «хорошее», он предупредил, что следующие несколько лет являются неопределенными, и что нет никаких гарантий, что сокращение персонала закончится.
Цукерберг добавил, что если и будут проводиться дальнейшие сокращения, то они будут осуществляться по мере необходимости.
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