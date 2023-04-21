Наука и технологии
15:00, 21 апреля 2023
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Meta* мало уволенных 4 тыс человек: владелец компании не отрицает новый «раунд»

А может и не один

Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг заявил, что компания может продолжить сокращение рабочих мест помимо 4 000 увольнений, проводимых на этой неделе, и еще одного раунда в мае.

Выступая перед сотрудниками, Цукерберг предположил, что нынешний уровень эффективности, обеспечиваемый новыми технологиями, говорит о целесообразности другой модели работы, пишет Wall Street Journal.

Хотя он заявил, что оценивает положение компании как «хорошее», он предупредил, что следующие несколько лет являются неопределенными, и что нет никаких гарантий, что сокращение персонала закончится.

Цукерберг добавил, что если и будут проводиться дальнейшие сокращения, то они будут осуществляться по мере необходимости.

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*признана в РФ экстремистской и запрещена

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