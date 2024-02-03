Meta* предупредила, что ее гендиректор Марк Цукерберг может умереть

Неожиданным поворотом стало то, что компания Metaсообщила своим инвесторам, что, казалось бы, «мягкотелый» генеральный директор Марк Цукерберг ведет достаточно опасный образ жизни, чтобы столкнуться с потенциальными серьезными травмами или смертью. Откровение было сделано в последнем годовом отчете Meta, где компания признала, что Цукерберг вместе с некоторыми членами руководства занимается такими видами деятельности, как боевые виды спорта, экстремальные виды спорта и рекреационная авиация. Упоминание «боевых видов спорта», скорее всего, относится к увлечению Цукерберга бразильским джиу-джитсу.

Metaподчеркнула, что если Цукерберг по каким-либо причинам станет «недоступен» из-за этих занятий, это может оказать значительное негативное влияние на деятельность компании. Однако это заявление не отпугнуло инвесторов: акции Meta взлетели вверх, увеличив рыночную капитализацию на 200 миллиардов долларов за один день, что является самым большим увеличением стоимости компании за один день в истории.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена