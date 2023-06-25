Международный валютный фонд разработает платформу для цифровых валют Центробанков

Выступая на конференции в Марокко, Георгиева подчеркнула важность создания глобальной платформы CBDC для стимулирования «эффективных и справедливых» транзакций. МВФ призывает центральные банки создать общую нормативно-правовую базу для цифровых валют.

В настоящее время 114 центральных банков изучают возможность создания разнообразных CBDC, причем около 10 из них близки к завершению. Россия, кстати говоря, также занята созданием цифрового рубля, но пригласят ли нас к международной платформе – вопрос открытый. Яснее станет в ближайшее время, потому что Банк России обещает выпустить свою цифровую валюту уже в этом году.