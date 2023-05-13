Мгновение на космической шкале времени: когда на самом деле появились кольца Сатурна

Проанализировав данные, собранные аппаратом «Кассини» в 2017 году, исследователи определили массу колец и скорость накопления на них пыли. Результаты показывают, что на квадратный фут (примерно 0.09 квадратных метра) колец Сатурна ежегодно накапливается менее одного грамма пыли. Исходя из этой скорости, можно предположить, что кольца собирали пыль до нескольких сотен миллионов лет, что согласуется с выводами 2019 года. И даже если кольца образовались вместе с планетой, то со временем они, скорее всего, претерпели значительные изменения.

Точное происхождение колец Сатурна остается предметом оживленных дебатов среди ученых. Согласно одной из теорий, кольца образовались из материала первоначальной туманности, в которой возник Сатурн. Другая теория предполагает, что кольца являются остатками луны Веритас, которая была разорвана гравитационными силами или столкновением с кометой или астероидом.