Ми-6П — единственный в мире винтокрылый авиалайнер

В середине 20 века компания «Аэрофлот» активно развивала вертолётные перевозки, обеспечивая быструю связь с труднодоступными регионами. В те годы число маршрутов и объем перевозок значительно увеличились благодаря новым моделям вертолётов.

С 1958 года «Аэрофлот» использовал вертолёты Ми-4, вмещавшие 16 пассажиров. За десять лет на смену им пришли Ми-8, в два раза больше по вместимости, что позволило увеличить комфорт и эффективность перевозок.

Особый импульс развитию вертолётных перевозок дали нефтегазовые работы за Уралом, требующие более крупных машин. В ответ на запросы «Аэрофлота» ОКБ Миля разработал Ми-6 — один из самых крупных вертолётов того времени, который использовался не только для пассажирских, но и для различных специализированных целей.

Эти достижения подтвердили роль вертолётов в развитии советской авиации, стимулировав дальнейшие технологические инновации в области воздушных перевозок.