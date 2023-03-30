Microsoft сначала увеличила охват поисковика Bing, а теперь добавила туда больше рекламы

Microsoft сначала увеличила охват поисковика Bing, а теперь добавила туда больше рекламыКапитализм во всей красе
Поисковая система Microsoft Bing, куда недавно добавили чат-бот на нейросети, пережила всплеск популярности благодаря своим возможностям поиска, управляемого искусственным интеллектом. Теперь компания добавила рекламу в ответы чат-бота.
Фото: Twitter
Реклама в ответах чат-бота появляется в виде гиперссылок со словом "реклама" (AD) рядом с нужной вам информацией. В настоящее время эти рекламные ссылки появляются не постоянно.
Недавно благодаря патенту корпорации стало известно, что компания разрабатывает новый контроллер, оснащённый сенсорной панелью в центральной части устройства. Нечто подобное можно уже сейчас увидеть в контроллере DualSense для PlayStation 5. Однако новинка Microsoft будет отличаться от японского аналога тем, что их сенсорная панель будет не просто областью, а полноценным экраном.