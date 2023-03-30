Microsoft сначала увеличила охват поисковика Bing, а теперь добавила туда больше рекламы

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Недавно благодаря патенту корпорации стало известно, что компания разрабатывает новый контроллер, оснащённый сенсорной панелью в центральной части устройства. Нечто подобное можно уже сейчас увидеть в контроллере DualSense для PlayStation 5. Однако новинка Microsoft будет отличаться от японского аналога тем, что их сенсорная панель будет не просто областью, а полноценным экраном.