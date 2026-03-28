Microsoft займет дата-центр в Техасе с мощностью 900 МВт

Опубликовано 28 марта 2026, 19:36
Microsoft займет дата-центр в Техасе с мощностью 900 МВтОбъект ранее предназначался для Oracle и OpenAI
Компания Microsoft заключила соглашение об аренде 900 МВт мощностей в новом дата-центре в Техасе. Объект в городе Абилин ранее планировали занять компании Oracle и OpenAI, однако они отказались от этого проекта.
Первое здание центра, который строит компания Crusoe, планируют завершить к середине 2027 года. Площадка находится рядом с кампусом Stargate — одним из крупнейших проектов по расширению инфраструктуры для сервисов искусственного интеллекта, включая ChatGPT.
Ранее Илон Маск представил планы по созданию завода Terafab в Остине. Проект будет совместно реализован Tesla и SpaceX. На площадке разместят оборудование для производства и тестирования чипов любых типов. Сначала запустят предприятие небольшого масштаба с возможностью последующего расширения.