Минкомсвязи не даёт Tele2 продолжить выдачу eSIM

Какие именно вопросы безопасности, не уточняется. Tele2 уже прекратила выдачу eSIM. Как рассказали в Минкомсвязи, оператор продемонстрировал регулятору, что технология работает, позволяет проводить процедуры идентификации пользователей и в целом отвечает требованиям безопасности. Однако ведомство желает провести дополнительные консультации, прежде чем продолжить распространение виртуальных сим-карт.

Консультации, по всему видимому, будут проводиться с рабочей группой, состоящей из всех операторов связи и представителей силовых структур. Все риски будут оценены в течение месяца.

Напомним, Tele2 начал выдавать eSIM 29 апреля. Всего оператор планировал распространить 5 тысяч сим-карт.