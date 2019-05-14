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Минкомсвязи не даёт Tele2 продолжить выдачу eSIM

Оператор прекратил выдачу eSIM спустя две недели после запуска
Минкомсвязи обязало оператора Tele2 приостановить распространение eSIM, виртуальных сим-карт. Сначала регулятор хочет разрешить все вопросы, касающиеся безопасности.

Какие именно вопросы безопасности, не уточняется. Tele2 уже прекратила выдачу eSIM. Как рассказали в Минкомсвязи, оператор продемонстрировал регулятору, что технология работает, позволяет проводить процедуры идентификации пользователей и в целом отвечает требованиям безопасности. Однако ведомство желает провести дополнительные консультации, прежде чем продолжить распространение виртуальных сим-карт.

Консультации, по всему видимому, будут проводиться с рабочей группой, состоящей из всех операторов связи и представителей силовых структур. Все риски будут оценены в течение месяца.

Напомним, Tele2 начал выдавать eSIM 29 апреля. Всего оператор планировал распространить 5 тысяч сим-карт.

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